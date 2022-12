செதில் செதிலா நொறுங்குதே.. யாரந்த "2 புள்ளிகள்".. மேலிடம் பறக்கும் புகார்.. ஹீட்டாகும் திமுக கூட்டணி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எம்பி தேர்தலுக்கான நேரடி பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் துவங்காவிட்டாலும் அதுகுறித்த செய்திகள் இணையத்தை வட்டமடித்த வண்ணம் உள்ளன.. அந்தவகையில், திமுக கூட்டணிக்குள்ளேயே லேசான புகைச்சல் ஒன்று கிளம்பி உள்ளதாம்.. என்ன காரணம்? யார் காரணம்? இதை அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் உற்றுநோக்கி வருகின்றன.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ள நிலையில் தேசிய கட்சிகள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றன.. அதேபோல நம் தமிழகத்திலும் தேர்தலுக்கான முனைப்புகள் காட்டப்படுகின்றன. கூட்டணி பேச்சுக்களும் மெல்ல எட்டிப்பார்க்க துவங்கி உள்ளன.

திமுகவை பொறுத்தவரை, கூட்டணி உடையாது என்கிறார்கள்.. முக்கியமாக 2 இடதுசாரிகளும் திமுகவை விட்டு போக வாய்ப்பில்லை, அதேபோல, விசிக, மதிமுக, வேல்முருகன் மாதிரியான கட்சிகளும் நிச்சயம் போகாது என்று வலுவாக நம்பப்பட்டு வருகிறது..

பாஜக மாநில நிர்வாகியை தட்டித் தூக்கிய திமுக.. தேமுதிக கூடாரமே காலி.. மொத்தமா கிளம்பிட்டாங்களே!

English summary

Who will get Virudhunagar constituency and What is the decision of the DMK alliance