அன்று தேடி வந்தனர்.. இன்று காத்திருந்தும் பலனில்லை.. ‘கட்சிக்கே அவமானம்’ - புலம்பும் ர.ரக்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமராக இருந்த நரேந்திர மோடி, முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதாவை வீட்டுக்கே தேடிச் சென்று சந்தித்த காலம் போய், இப்போது அதிமுக தலைவர்கள் மோடியால் அவமதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக புலம்புகின்றனர் அதிமுகவினர்.

அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல் காரணமாக, டெல்லியின் ஆதரவைப் பெறுவதற்காக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவருமே மாறி மாறி காய் நகர்த்தி வருகின்றனர்.

டெல்லிக்குச் சென்று பிரதமர் மோடியை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்துப் பேச முயன்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரின் முயற்சிகளும் தோல்வி அடைந்துள்ளன.

தனித்தனியாக ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மீட்டிங்.. பிரதமர் மோடியுடன் 28ஆம் தேதி இரவு ஆலோசனை.. பரபரக்கும் அதிமுக!

English summary

Both O.Panneerselvam and Edappadi Palaniswami, who tried to meet PM Modi have failed. AIADMK leaders are being insulted by Modi, AIADMK members are lamenting.