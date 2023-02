கருணாநிதி பேனா.. எதற்கு பதறுகிறீர்கள்? அலைகளில் முடிவுற்ற சொற்களை எழுதும் என்றா? மனுஷ்ய புத்திரன்

அலைகளின் மேல் முடிவுற்ற சொற்களை கருணாநிதியின் பேனா எழுதிக்கொண்டே இருக்கும் என்று தானே அதற்கு பதறுகிறீர்கள்? என கவிஞர் மனுஷ்ய புத்திரன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சென்னை: மெரினா கடற்கரை அருகே கடலுக்கு நடுவே மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பேனாவிற்கு சிலை வைப்பதற்கு அதிமுக, நாம் தமிழர், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், அலைகளின் மேல் முடிவுற்ற சொற்களை அது எழுதிக்கொண்டே இருக்கும் என்று தானே அதற்கு பதறுகிறீர்கள்? என்று கவிஞர் மனுஷ்ய புத்திரன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மறைந்த திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணாநிதியின் நினைவிடம் அமைக்கும் பணிகளை அரசு துரிதப்படுத்தி இருக்கிறது.

அந்த நினைவிடத்துடன் கருணாநிதியின் எழுத்தாற்றலையும் அவர் கையெழுத்திட்ட திட்டங்களையும் போற்றும் வகையில் அவரது பேனாவுக்கு அவரது நினைவிடம் அருகே கடலுக்கு நடுவே சிலை வைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டது.

Poet Manushya Putran has said that, "Are you worried that Karunanidhi's pen will continue to write the words on the waves"