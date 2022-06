இது உள்கட்சி விவகாரம் தானே.. ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்ஸை பாஜக தலைவர்கள் சந்தித்தது ஏன்? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் முடிவடைந்த நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோரை பாஜக மேலிட தலைவர் சிடி ரவி, மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் சந்தித்ததை காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி கேள்விகள் எழுப்பி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

சென்னையில் இன்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமானது. இந்த கூட்டத்தில் கடுமையான கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது.

ஒற்றை தலைமை விவகாரத்துக்கு தொடக்கம் முதலே ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். இதில் உறுதியாக உள்ள ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

English summary

Congress MP Jyoti Mani has criticized BJP incharge CT Ravi and state Chief Annamalai for meeting O Panneer Selvam and Edappadi Palanichamy after the AIADMK general body meeting. She raised what is the need to meet both the BJP leaders after the General councel is over?.