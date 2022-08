"ஜாக்பாட்".. பேருந்துகளில் வரப்போகும் அதிரடி திட்டம்! சவுண்டில் கூட மாற்றம்! குவியப்போகும் வருமானம்

Chennai

சென்னை: சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் வருமானத்தை உயர்த்துவதற்காக புதிய திட்டம் ஒன்று அமல்படுத்தபட உள்ளது.

சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் பெண்களுக்குகான இலவச பேருந்துகளில் முன் பக்கத்தில் பிங்க் வண்ணம் பூசப்பட்டது. இது பெரிய சர்ச்சையானது.

முன் பக்கம் மட்டும் பிங்க் வண்ணம் பூசப்பட்டதை வைத்து இணையத்தில் பலரும் கிண்டல் செய்தனர். தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை வறுமையில் இருக்கிறது.

அப்படி இருக்கையில் பெயிண்ட் அடிக்க காசு இன்றி முன் பக்கம் பிங்க் அடித்துள்ளனர் என்று பலரும் விமர்சனம் செய்தனர்.

