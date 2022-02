"காவி குஷ்பு".. புதுச்சேரியில் பாஜக ஆட்சின்னா.. அப்ப ரங்கசாமி யாரு.. தர்மசங்கடமா போச்சே குமாரு..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாஜகவின் குஷ்பு பதிவிட்ட ட்வீட் ஒன்று இணையவாசிகளால் பெரிதும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.. அதேசமயம் விமர்சனத்துக்கும், கிண்டலுக்கும் ஆளாகி வருகிறது... குஷ்பு அப்படி என்னதான் சொன்னர்?

குஷ்பு, திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு பிறகு பாஜகவில் பயணித்து கொண்டிருப்பவர்.. நிறைய அரசியல் அனுபவம் உண்டு..

எந்த கருத்தையும் வெளிப்படையாகவே சொல்பவர்.. யாருக்கும் எதற்காகவும் பயப்படாதவர்.. அவர் காங்கிரஸில் இருந்தபோதுகூட, ராகுல் மீதே பல்வேறு குறைகளை சுட்டிக்காட்டியவரும் கூட... ராகுல் செயல்படாத தலைவர் என்பதை துணிந்து சொல்லி, கட்சியை விட்டு வெளியேறியவர்.

நேற்று ராகுல்காந்தியின் பாராளுமன்ற உரையை இந்த நாடே வியந்து பார்த்தது.. அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் நாட்டு மக்கள்.

பேசும் முன் யோசியுங்கள்... ப்ளீஸ் வளருங்கள் - ராகுல் காந்தியை கிண்டலடிக்கும் குஷ்பு

English summary

One of the tweets posted by BJP's Khushbu about Congress Rahul Gandhi's Parliament Speech has been widely shared and criticized by netizens.