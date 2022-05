"குருமூர்த்தி" கொளுத்தி போட்ட தீ.. "அவர்"தான் காரணமாமே.. அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி?தடதடக்கும் கமலாலயம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட துக்ளக் விழா, நேற்று எதிர்பார்த்ததுபோலவே சில தீப்பொறிகளுடன் நடந்து முடிந்துள்ளது.. அந்த தீப்பொறிதான், இப்போது தமிழக பாஜகவுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரிய ஆரம்பித்துள்ளதாம்.

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, "இந்தி திணிப்பை எப்போதும் எதிர்ப்போம்" என்று சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.. இந்த கருத்துக்கு, நேற்று நடந்த துக்ளக் பத்திரிகையின் 52-வது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் பேசிய அதன் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி அதற்கு சரியான பதிலடியை தந்தார்.

"அண்ணாமலையின் அந்த பேச்சு எனக்குப் பிடிக்கவில்லை" என்று என்று வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருக்கிறார்...

Why did gurumurthy say that against BJP Annamalai and Is vk Sasikala the reason for this குருமூர்த்தி அண்ணாமலையை அட்டாக் செய்து பேச என்ன காரணம்