"நீயே கழட்டி தந்துடு.. 12 மணி நேரம் டைம்".. கசந்து போன காதல்.. பாடிபில்டர் உருக்கமான வீடியோ...!

சென்னை: போலீஸ்காரர் ஒருவரின் வீடியோ ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து வைரலாகி வருகிறது.. 5 மாதத்தில் கசந்த காதலில், அப்படி ஒரு முடிவினை போலீஸ்காரர் மதன் எடுத்துள்ளார்.

சென்னை காசிமேடு பழைய அமராஜ்சிபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மதன்.. 27 வயதாகிறது.. ஊர்க்காவல் படை வீரர்... உடற்பயிற்சியின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்.. போலீஸ் பணியில் இருந்தாலும் பாடி பில்டரும்கூட..

மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பட்டம் வென்றுள்ளார்... அதே பகுதியை சேர்ந்த ஹேமலதா என்ற பெண்ணை 5 வருடமாக காதலித்துள்ளார்.. 25 வயதான ஹேமலதாவும், மதனை உயிருக்கு உயிராக நேசித்துள்ளார். கடந்த டிசம்பர் மாதம் இவருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது... தம்பதி இருவரும் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளனர்.

