சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் இரவில் விழுந்த மர்ம பொருளால் பரபரப்பு.. பரபரத்த ராஜ்பவன்! நடந்தது என்ன?

சென்னை: ஆளுநர் மாளிகையில் இரவில் மர்ம பொருள் ஒன்று இறங்கிய நிலையில் அது என்ன பொருள், நடந்தது என்ன என்பது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியுள்ளார். இங்கு டிசம்பர் 17ஆம் தேதி இரவு 8 மணியளவில் ஆளுநர் ரவி வசிக்கும் கட்டடத்தின் பின்புறத்தில் டிரோன் போன்று வடிவத்தில் ஒரு பொருள் தரையிறங்கியது.

உடனே பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தமிழக காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். பாதுகாப்பு பிரிவிலிருந்து ஒரு டீம் வந்து மெட்டல் டிடெக்டர்கள், மோப்ப நாய்ரள் சகிதம் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் நுழைந்தனர். இதையடுத்து மர்ம பொருள் குறித்து தகவல் கொடுத்த சிஆர்பிஎஃப் படையினரிடம் விசாரிக்கப்பட்டது.

What happened in the Rajbhavan on the day before yesterday night? What is the product that fell in Rajbhavan?