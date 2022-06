இப்போ வேணாம்ங்க.. சிக்கல்.. நாமளே பாயிண்ட் கொடுக்கலாமா?- எடப்பாடி பின்வாங்கியதற்கு பின்னணி இதுதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொதுக்குழு ஜூலை 11ஆம் தேதி நடத்துவதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் சட்டரீதியாக பல்வேறு சிக்கல்களை தருவார் என்பதாலும், ஒரேயடியாக ஓரங்கட்டினால் தொண்டர்களின் அனுதாபம் அவருக்கு கிடைத்துவிடும் என்பதாலுமே எடப்பாடி பழனிசாமி பின்வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுக பொருளாளர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் திட்டமிட்ட நிலையில், அதுகுறித்து நேற்று அறிவிக்கவில்லை.

எடுத்தோம், கவிழ்த்தோம் என செயல்பட்டால் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் தீவிரமடைவதற்கு அதுவே வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது போலாகிவிடும் என்பதாலேயே ஈபிஎஸ் தரப்பினர் அமைதி காத்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Edappadi Palanisamy is said to have backed down as O.Panneerselvam would legally raise various issues against july 11 general body meeting.