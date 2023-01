Exclusive திரைமறைவில் எடப்பாடி கணக்கு.. "4 உள்ளே.. 15 வெளியே".. இதென்ன மேட்டர்? கேசி பழனிசாமி பரபர!

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்பாளரை அறிவிக்கத் தயங்குவதற்கு என்ன காரணம் எனக் கூறியுள்ளார் கேசி பழனிசாமி.

சென்னை : "ஓபிஎஸ் வெளிப்படையாக பாஜகவுக்கு ஆதரவு என்று சொல்கிறார். ஈபிஎஸ், ஒருபுறம் பாஜகவை எதிர்ப்பது போன்ற தோற்றத்தை காட்டிக்கொண்டு, திரைமறைவில் பாஜகவின் உத்தரவுக்கு கீழ்படிபவராகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். எனவே, பாஜக முடிவைச் சொல்லாமல் இழுத்தடிப்பதால், வேட்பாளரை அறிவிக்கத் தயங்குகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி" என நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் கேசி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று (ஜனவரி 31) தொடங்கிய நிலையில், ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருமே இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை.

எப்போதும், முதல் ஆளாக களத்திற்கு வரும் அதிமுக இந்த முறை பாஜகவின் இழுத்தடிப்பு முயற்சிகளாலேயே தாமதிப்பதாக விமர்சிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் இதுதொடர்பாகப் பேசி இருக்கிறார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கேசி பழனிசாமி. இனி அவரது பேட்டி:

எங்கள் வேட்பாளர் ரெடி.. 'ஆப்ஷன் 2’.. அதுக்குதான் ஓபிஎஸ் 'வெய்ட்’ பண்றார்.. போட்டு உடைத்த புகழேந்தி!

“OPS is openly saying that he supports BJP. EPS, on the one hand, pretends to oppose BJP, but is acting as a covert follower of BJP. Therefore, Edappadi Palaniswami is hesitant to announce the candidate” said KC Palaniswami in an interview given to One India Tamil.