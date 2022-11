வந்ததும் பதவி.. "இயற்கை" மருத்துவம்.. பாஜகவை உலுக்கிய ஒரு பெண்.. யார் இந்த டாக்டர் டெய்சி சரண்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜகவின் கமலாலய அலுவலகத்திற்குள் புதிய புயலையே கிளப்பி இருக்கிறார் திருச்சி சூர்யா. இவர் பாஜகவின் டெய்சி சரண் உடன் பேசிய ஆடியோதான் இந்த புயலுக்கு காரணம். வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஒரு புயல் கூட தமிழ்நாட்டை தாக்காத நேரத்தில்தான் பாஜக அலுவலகத்தை பெரும் புயல் புரட்டி போட்டு உள்ளது.. திருச்சி சூர்யா யார் என்பது அறிந்தது.. ஆனால் இந்த டெய்சி சரண் யார்?

பாஜகவில் மாநில சிறுபான்மை அணித் தலைவர் பதவி வகித்து வருபவர் டெய்சி சரண். திருப்பூரை சேர்ந்த இவர் சென்னையில் வசித்து வருகிறார். இவரும் ஓபிசி நலப்பிரிவு தலைவர் சூர்யாவிற்குதான் மோதல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

பாஜகவின் சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் டெய்சி சரண் தனது துறைக்கு கீழே கமிட்டி உருவாக்குவதற்கு திருச்சி சூர்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் கமிட்டியில் நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்படுவதற்கு எதிராக டெய்சியிடம் சூர்யா கோபமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

டெய்சி சரணுடனான ஆடியோ! சைதை சாதிக்கைவிட திருச்சி சூர்யா சிவாவின் பேச்சு ரொம்ப மோசம்.. காயத்ரி

English summary

Why is Daisy Sharan in BJP? Why does her call with Trichy Surya of the BJP become controversial?