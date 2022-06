தலைமை போட்ட ரகசிய உத்தரவு.. ஆனால் வெளியே வந்ததுமே ஓப்பனா சொல்லி.. ஒரே சங்கடம்.. பின்னணியில் இதுவா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தின்போது வெளியே தொண்டர்கள் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என கோஷமெழுப்பினர்.

இந்த முழக்கம் உள்ளேயும் எதிரொலித்துள்ளது. இன்று மாவட்ட செயலாளர்கள் பலரும் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக நடைபெற்ற விவாதம் வெளியே செல்லக் கூடாது என உத்தரவிடப்பட்ட நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வெளிப்படையாகச் சொல்லி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

