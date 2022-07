சோதனை மேல் சோதனை.. விட்டுக்கொடுக்காம பேசியும் ஏமாற்றிய ஈபிஎஸ்..? வேதனையில் ‘சீனியர்’ புள்ளிகள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ராஜ்யசபா சீட்டை எதிர்பார்த்தவருக்கு சீட்டும் கிடைக்கவில்லை, கட்சியின் பொருளாளர், அவைத்தலைவர் பதவியும் கிடைக்கவில்லை, இப்போது தலைமை நிலைய செயலாளர் பதவியும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் ஆதரவாளர்கள் அப்செட் ஆகியுள்ளனர்.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை பொதுச்செயலாளராக கே.பி.முனுசாமி மற்றும் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோரை நியமித்துள்ளார். மேலும், அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆர் மன்றச் செயலாளராக பொன்னையன், தலைமை நிலையச் செயலாளராக எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்தப் பட்டியலில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இரண்டு பெயர்கள் இடம்பெறாதது அவர்களது ஆதரவாளர்களை கடும் அதிர்ச்சியைல் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அடுத்த அதிரடி.. அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர்களாக கே.பி.முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன் நியமனம்

English summary

The names of the two much-anticipated Sengottaiyan and Jayakumar were not included in AIADMK new executives list, which shocked their supporters.