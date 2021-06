அடிக்கடி கரண்ட் கட்.. காரணத்தை சொன்ன மின் அதிகாரிகள்.. அதிமுகவை சாடும் திமுக.. விடிவு எப்போது?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 6 மாதங்களுக்கு மேலாக பராமரிப்பு பணிகள் நடக்காத காரணத்தால், அடிக்கடி டிரான்ஸ்பார்மகள், மின் வயர்கள் காற்றில் பழுதடைகின்றன. இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா ஊர்களிலும் மின்தடை ஏற்படுகிறது. 5 முதல் 10 நிமிடத்தில் வந்தாலும் பலமுறை மின்தடை ஏற்படுவதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

தமிழக அரசு உடனடியாக பராமரிப்பு பணிகளை விரைந்து முடித்து, மின்தடை பிரச்சனையை சரி செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத மின் வெட்டு அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. மின்சார உற்பத்தியில் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் மின்சாரத்தை கொண்டு செல்லும் மின்சாதனங்கள் கட்டமைப்பில் பிரச்சினை என்று புகார் எழுந்துள்ளது. மின் சாதனங்கள் பழுதடைந்து போனதற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளாததே காரணம் என்று மின்சாரதுறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியே கூறியிருந்தார்.

English summary

Transformers and electrical wires often break down in the air because maintenance work has not taken place for more than 6 months in tamilnadu. Due to this, there is a power outage in every town every day. People suffer from repeated power cut even when it comes to 5 to 10 minutes.