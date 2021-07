யூடியூப் முழுக்க "ரித்து" பற்றிதான் பேச்சு.. ஒரே நாளில் உலக புகழ்.. யார் இந்த 7 வயசு கோவை சிறுவன்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பட்டையை கிளப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு "பொடியர்" வயசு 7தான். ஆனால் இன்றைக்கு நிலவரத்தில் இவர்தான் இன்டர்நெட் சென்சேஷன்.

பார்க்க க்யூட்டாக, இருக்கும் இந்த சிறுவன் பெயர் ரித்விக். கோவைதான் சிறுவனின் ஊர். ரித்து ராக்ஸ் என்ற பெயரில் இந்த குட்டிப் பையனுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனலும் இருக்கிறது.

பாவைக்காய் பொரியல் செய்வது எப்படி, வெண்டைக்காயில் விளக்கெண்ணை தடவுவது எப்படி என்று சமையல் செய்து யூடியூப்பில் போடுவது போன்ற சேனல் இல்லை இது. வித்தியாசமாக எதையாவது யோசித்து வீடியோ போடுகிறார்கள்.

English summary

Rithu rocks rithvik: Rithu Rocks Youtube channel is become famous suddenly among net users, a small boy acting in many get ups. Why the video is become so popular? here is the reason.