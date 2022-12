கொஞ்சம் லைட்டா..திடீரென சைலண்ட் மோடுக்கு போயிட்டாரே! எடப்பாடியை விளாசிய டிடிவி தினகரன்! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணிகளுக்கு தலைமை தாங்கும் கட்சிகள் அடுத்தடுத்து பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து வரும் நிலையில், பாஜகவின் நெருக்கடியால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மிகுந்த அதிருப்தியில் இருக்கிறார். டிடிவி தினகரனும் எடப்பாடியை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த நிலையில் தற்போது சில நாட்களாக அவர் அமைதி காக்க என்ன காரணம்?

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடங்கிய போது இருந்தே டிடிவி தினகரன் அதில் தலையிடாமல் தானுண்டு, தன் கட்சி வேலை உண்டு என்று இருந்து வந்தார். தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக விவகாரம் மிகத் தீவிரமாக பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் பாஜக தலைமையும் ஆரம்பத்தில் அமைதி காத்தே வந்தது.

ஆனால் திரை மறைவில் இரு தரப்பையும் இணைக்க அக்கட்சி முயற்சி மேற்கொண்டது. தற்போது இன்னும் சில மாத இடைவெளியில் நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

.Considering the parliamentary elections, the parties leading alliances including AIADMK and DMK are devising various strategies one after the other, Edappadi Palaniswami is very dissatisfied with the crisis of BJP. What is the reason why TTV Dhinakaran has remained silent for a few days while also been criticizing Edappadi?