அப்போலாம் பார்ப்பதே அரிதாச்சே.. இப்போ அடிக்கடி தோன்றும் விஜயகாந்த்.. பூரிக்கும் தேமுதிக தொண்டர்கள்!

பொதுவெளியிலும் புகைப்படத்திலும் அடிக்கடி தோன்றும் விஜயகாந்த்

சென்னை: தேமுதிக தலைவரும் நடிகருமான விஜயகாந்த் அண்மைக்காலமாக அடிக்கடி பொதுவெளியிலும் புகைப்படங்களிலும் தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

போலீஸ் உடையில் மிடுக்குடன் 80, 90களில் வெளிவந்த படங்களில் நடித்தவர் விஜயகாந்த். கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் என நடிகர்கள் டாப்பில் இருந்த நிலையிலும் விஜயகாந்த் தனக்கென ஒரு பாணியை வகுத்து கொண்டு அவர்களுக்கு இணையாக நட்சத்திரமாக ஜொலித்தார்.

இதற்கு நடிப்பு மட்டும் காரணமில்லை, அவரது இளகிய மனசு, கடும் உழைப்பு, உதவும் குணம் உள்ளிட்டவை ஆகும். இவரது படங்கள் அந்த நாட்களில் 100 நாட்கள் வரையெல்லாம் ஓடி பிளாக்பஸ்டர் படங்களாக இருந்துள்ளன.

"நெறஞ்ச மனசு" விஜயகாந்த்.. மாலையும் கழுத்துமாக.. பட்டுவேட்டி + பளிச் விபூதி + அதே கூலிங் கிளாஸ்..ஆஹா

English summary

Why DMDK President Vijayakanth often gives Dharsan to his cadres in the form of person or images? All for Loksabha election 2024?