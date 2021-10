பொது சின்னம் இல்லை.. விஜய் மக்கள் இயக்க வேட்பாளர்கள் பெற்ற வெற்றி வெறும் கானல் நீரா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: 9 மாவட்டங்களுக்கு நடைபெற்ற ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 110 இடங்களில் நடிகர் விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் போட்டியிட்டவர்கள் வெற்றி பெற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அடுத்த லோக்சபா தேர்தலிலேயே விஜய் புதுக் கட்சி ஆரம்பித்து களத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நேற்று முதல் விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் சீரியசாகவே கருத்து தெரிவிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

இது உண்மைதானா.. விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கான களம் உண்மையிலேயே தமிழகத்தில் இருக்கிறதா..

Will actor Vijay enter into the politics as Vijay Makkal Iyakkam wins many posts in Tamil Nadu local body election? Vijay Makkal Iyakkam gets considerable number of posts in Tamil Nadu local body election and fans asking him to enter politics but the politics in the state not suitable for Vijay's politics, says many.