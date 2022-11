தலையை குனியும் தாமரை? ஓபிஎஸ்ஸை ‘கை’ விடும் பாஜக? எடப்பாடிக்காக மேலிடம் போடும் பக்கா ப்ளான்! பின்னணி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக தலைமையுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்காக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கைவிட்டு விடலாமா என பாஜக தலைமை ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ,பன்னீர்செல்வம் இடையே ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது. இப்போது அப்போது என முடிவு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரை இது அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிவது போல தெரியவில்லை.

இன்று உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தாலும் சீராய்வு மனு தேர்தல் ஆணையத்தின் இறுதி முடிவு என பல்வேறு சிக்கல்கள் அடுத்தடுத்து இருக்கிறது. இருவரும் ஒன்று சேர்ந்தால் தவிர இவ்வகாரம் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிந்து விடாது என கூறுகின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

ஆடு கோழி மாதிரி கொலை நடக்குது! தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கே சரியில்லை! கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

English summary

While Edappadi Palaniswami is dealing with the conflict between BJP leaders regarding AIADMK's single leadership issue, there are sensational reports that the BJP leaders are discussing whether to drop O. Panneerselvam for Edappadi Palaniswami.