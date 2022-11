”536 மோட்டார்கள் தயார்” வடசென்னையில் மாலைக்குள் மழைநீர் அகற்றப்படும்.. அமைச்சர் கேஎன் நேரு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளில் மாலைக்குள் நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கேஎன் நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 29ம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த மூன்று நாட்களாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் சென்னையில் கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையின் போது தண்ணீர் தேங்கிய பகுதிகளில், தற்போது தண்ணீர் தேங்காமல் வடிந்து வருகிறது. இருந்தும் சில பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வடசென்னை பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரால் மக்கள் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர்.

கோவை பாஜவா? தமிழக பாஜகவா?.. மதஅரசியலை பாஜக செய்வதாக சொன்னால் குழந்தைகூட சிரிக்கும்: வினோஜ் பி.செல்வம்

English summary

Minister KN Nehru said that steps are being taken to remove the water from the rainwater stagnant areas in Chennai by evening.