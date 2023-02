ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கிடைக்கும் ‘அஸ்திரம்’.. இரட்டை இலை அவருக்கா? சான்ஸே இல்லையாம்! விளக்கும் பத்திரிகையாளர்

உச்ச நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தால் அது பிரதான வழக்கின் தீர்ப்பையே அர்த்தம் இல்லாததாக்கி விடும் என பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக வழக்குகளைப் பொறுத்தவரை கடைசியாக வந்த உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வின் தீர்ப்பு எடப்பாடிக்கு சாதகமானது, அதன் அடிப்படையில் ஈபிஎஸ் அணிக்கு இந்த இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருமே வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர். தங்கள் தரப்புக்கே இரட்டை இலை சின்னம் வேண்டும் என்று கோரி உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதற்கு எதிராக ஓபிஎஸ்ஸும் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இதனால், யாருக்கு இரட்டை இலை கிடைக்கும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. இதுதொடர்பாக பேட்டி அளித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

'தனி கேம்’.. எடப்பாடியின் சாதுர்யம்.. ஃபைட் அவங்க கூட இல்லயாம்! டெல்லிக்கு சொன்ன சேதி! ப்ரியன் பளிச்

English summary

Senior journalist Priyan has given an explanation to the question of whether there is a chance for Edappadi Palaniswami team to get the double leaf symbol in Erode east by-election.