"திடுக்கிட்ட" ஸ்டாலின்.. அந்த ஒரு மேட்டரை கையில் எடுத்த பாஜக.. சீண்டிய சீனியர்கள்.. கலங்கும் கதர்கள்

சென்னை: அமைச்சர்களின் அடுத்தடுத்த சர்ச்சைகளால், 2 விதமான நெருக்கடிகளை திமுக அரசு எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழலுக்கு ஆளாகி உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

திமுக என்ன செய்தாலும் அதை விமர்சிக்க அதிமுக காத்திருக்கிறதோ இல்லையோ, பாஜக எந்நேரமும் ரெடியாகவே உள்ளது.

கடலூர் அருகே கெடிலம் ஆற்றில் மூழ்கி.. 4 சிறுமிகள் உட்பட 7 பேர் பலி! குளிக்க சென்ற போது விபரீதம்

கண்டனம், விமர்சனங்கள் மட்டுமல்லாமல், போராட்டம், முற்றுகை என அடுத்த லெவலுக்கும் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு வருகிறது தமிழக பாஜக.

