ஜெயலலிதா நின்ற அதே இடத்தில் "பன்னீர்!" உச்சகட்ட கோபத்தில் இபிஎஸ்.. கட்சியிலிருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்று வரும் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது உறுதியாகி உள்ள நிலையில் கட்சி அலுவலகத்தை கைப்பற்றியுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஜெயலலிதா நின்ற அதே இடத்தில் அதிமுக கொடியுடன் தொண்டர்களைப் பார்த்து உற்சாகமாக கையசைத்தார். இந்த நிலையில் தான் கட்சி அலுவலகத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி அவரைக் கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டுமென மூத்த நிர்வாகிகள் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் போர் கொடி தூக்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

எவ்வளவோ சட்ட போராட்டங்கள் நெருக்கடிகள் மோதல்கள் என அடுத்தடுத்து திருப்பங்களை சந்தித்து வந்த அதிமுகவின் இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று திட்டமிட்டபடி சென்னை வானகரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

முன்னதாக இறுதி நம்பிக்கையாக பொதுக்குழுவை தடுத்து நிறுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நம்பி இருந்தார் ஓபிஎஸ். ஆனால் தீர்ப்பு எப்படியும் பொதுக்குழுவுக்கு சாதகமாக வரும் என்பதை அறிந்திருந்தே கடந்த முறை போல அவமானப்பட வேண்டாம் என இம்முறை பொதுக்குழுவுக்கு செல்லவில்லை...

English summary

In the AIADMK general meeting held in Vanagaram, Chennai, it is certain that Edappadi Palanichamy will be elected as the interim general secretary of the AIADMK. O. Panneerselvam, who has taken over the party office, looked at the volunteers with the AIADMK flag and waved enthusiastically at the same place where Jayalalithaa stood.