முருகன் பாதியில் விட்டுட்டு போன "அசைன்மென்ட்".. அண்ணாமலை மட்டும் கையில் எடுத்தால்.. என்ன நடக்கும்?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த போது எல். முருகன் சில முக்கியமான பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். தற்போது தலைவர் பொறுப்பிற்கு அண்ணாமலை வந்திருக்கும் நிலையில், எல். முருகன் விட்டுச்சென்ற பணிகளை அவர் கவனிப்பாரா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு பாஜகவின் புதிய தலைவராக அண்ணாமலை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். தலைவராக இருந்த எல். முருகன் மத்திய இணை அமைச்சர் ஆகி இருக்கிறார்.

பாஜக விதிப்படி கட்சியில் ஒரு நபர் ஒரு உயர் பதவியில் மட்டுமே இருக்க முடியும். இதனால் எல். முருகனுக்கு பதிலாக அண்ணாமலை தற்போது பாஜக தலைவராக புரோமோஷன் பெற்றுள்ளார்.

Will Tamilnadu's new BJP chief Annamalai follow L Murugan's path in the party or will he take new route and decision?