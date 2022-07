திமுகவிலும் ஒரு "சந்திரபாபு நாயுடு".. கொளுத்தி போட்ட எச்.ராஜா.. பரபரக்கும் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழகத்திலும் ஒரு சந்திரபாபு நாயுடு உருவாகும் நிலை உள்ளது என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா ஆரூடம் தெரிவித்துள்ளார்..

சில தினங்களுக்கு முன்பு, திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்தன.

அப்போது, சென்னையில் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியபோது, மகாராஷ்டிராவில் உத்தரவு தாக்கரேவை எதிர்த்து வெளியே வந்தார் ஏக்நாத் ஷிண்டே. ஆட்சி அமைத்து இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மகாராஷ்டிராவில் இது நடந்தது. இங்கேயும் அது போன்ற காலம் வரும்" என்றார்.

அவர்தான் நாத்திகராச்சே! திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் கருணாநிதிக்கு சிலை எதற்கு?.. பாஜக எச் ராஜா

English summary

Will there be a Chandrababu Naidu in DMK too and what did bjp h raja say in srivilliputhur ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் பாஜக சீனியர் தலைவர் எச் ராஜா பேட்டி தந்துள்ளார்