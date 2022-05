"ஹாட்ரிக்".. 3 மேட்டரை கையில் எடுத்த பாஜக.. 25 இடங்களாமே.. அதுவும் திமுகதான் முதல் குறியே!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை : வரப்போகும் எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக இப்போதே தயாராகி விட்டது.. அதற்காக அதிரடிகளையும் அண்ணமலை கையில் எடுத்துவிட்டார்.. !

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவின் எழுச்சி தமிழக பாஜகவுக்கு, பெருத்த நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் தந்து வருகிறது.

அதுமட்டுமல்ல, "எப்போதுமே தனித்து போட்டியிட்டால் தான், ஒவ்வொரு கட்சியின் முழுமையான பலம் தெரியும்... அப்போதுதான், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் நம்மை பலப்படுத்தி கொள்ள, தேர்தல் வியூகங்களை அமைத்து கொள்ள முடியும்" என்w பிரதமர் மோடி அன்று அண்ணாமலையிடம் அறிவுறுத்தியதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில், அதே ரூட்டில் பாஜக தற்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Will TN BJP win 25 seats in mp election and What is the advice given by Annamalai in madurai தமிழகத்தில் 25 இடங்களில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்றாராம் அண்ணாமலை