பிரதமர் மோடியின் போஸ்டரில் சாணி அடித்த பெண்.. சிசிடிவி கேமராவில் பதிவு.. பாஜக போராட்டம்-பரபரப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் போஸ்டரில் பெண் ஒருவர் சாணி அடித்த சம்பவம் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. இதனை கண்டித்து பாஜகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர்.

பிரதம் நரேந்திர மோடி கடந்த 17 ம் தேதி தனது 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இவரது பிறந்தநாளை இந்தியா முழுவதும் பாஜகவினர் கொண்டாடினர்.

தமிழகத்திலும் பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது. பல இடங்களில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது. விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 72வது பிறந்தநாள்! வாட் நகர் டூ நாட்டின் தலைநகர்! ருசிகர பின்னணி தகவல்!

English summary

A woman thrown dung on poster of Prime Minister Narendra Modi in Chennai. this incident registered on CCTV Camera. now the BJP members protested with a demand to arrest the cuplpri woman.