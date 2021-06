'தொடங்கியது'.. டிஜிட்டல் வடிவில் கோவில் ஆவணங்கள்! சொன்னபடி செய்த அமைச்சர் சேகர் பாபு!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கோவில் ஆவணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாக்கும் பணி தொடங்கி உள்ளது, இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு இந்த தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த திட்டத்தின் காரணமாக அழியும் நிலையில் இருந்த பழமையான கோயில் ஆவணங்கள் ஆன்லைனில் பதிவேற்றி டிஜிட்டல் வடிவில் சேமிக்கப்பட உள்ளது.

பொதுமக்கள் எந்த கோயில் ஆவணங்களையும், ஆன்லைனிலேயே அடுத்த ஆறு மாதத்தில் பார்க்க முடியும் என்று அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The work of digitally preserving the temple documents has begun, initiated by the Minister of Hindu Religious Affairs, Sekar Babu. The ancient temple documents, which were in a state of disrepair due to this project, are to be uploaded online and stored in digital form.