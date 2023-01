நீங்க பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க.. இதுக்கு மேல நான் வெளிய சொல்ல கூடாது.. சீறிய சசிகலா..என்னாச்சு?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வர உள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆகியோரை சந்திப்பீர்களா என்ற கேள்வி சசிகலாவிடம் இன்று கேட்கப்பட்டது. இதற்கு சசிகலா கொஞ்சம் காட்டமாக பதில் அளித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ ஈவெரா திருமகன் மாரடைப்பால் காலமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஈவெரா திருமகன். இவர் காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் ஆவார். உடல்நிலை மோசமான நிலையில் ஈவெரா திருமகன் மரணம் அடைந்ததார். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவருக்கு அவசர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அந்த சிகிச்சை பலனின்றி அவர் மரணம் அடைந்தார். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியாகிவிட்டதாக சட்டசபை செயலாளர் இந்த சட்டசபை கூட்ட தொடரில் அறிவித்து விட்டார்.

இதையடுத்து அங்கு இடைத்தேர்தல் வர உள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக என்ன செய்யும்? கட்சி மீண்டும் ஒன்று சேருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான கேள்விக்கு இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் சசிகலா பதில் அளித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. ஓபிஎஸ் பிளானை முறியடிக்க எடப்பாடி பக்கா வியூகம்?

English summary

You have been seeing everything from starting, You will know says Sasikala in pressmeet on merging with EPS and OPS.