தலையில் துண்டு.. கையில் டார்ச்.. சென்னையில் கொட்டும் மழையிலும் கைவரிசை! காட்டிக்கொடுத்த சிசிடிவி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னையில் கொட்டும் மழையிலும் தலையில் துண்டு போட்டுக்கொண்டு திருடிய இரண்டு இளைஞர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தொடர் திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் திருவொற்றியூர் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் காவல்துறையில் புகார் கொடுத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் சிசிடிவி கேமிராக்களை ஆய்வு செய்த காவல்துறையினர் இருவரை கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

The police have arrested two youths who stole in the pouring rain in Chennai with scarves on their heads. Residents of Tiruvottiyur area had lodged a complaint with the police while the serial theft was going on. In this case, the police, who examined the CCTV cameras, arrested two people.