கேரளாவை அச்சுறுத்தும் ஜிகா வைரஸ்.. . தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆபத்தா? அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பது எப்படி?

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை இறுதி கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் பெருமளவு குறைந்து விட்டது.

ஆனால் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இன்னும் கொரோனா குறையவில்லை. அங்கு தினமும் சாராரியாக 12,000 பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. வார இறுதி நாட்களில் கடுமையான ஊரடங்கு போட்ட போதிலும் தொற்று குறைந்தபாடில்லை.

English summary

Zika virus has been reported in Kerala. Tamil Nadu also needs to be precautionary. We need to make people aware of the Zika virus right now