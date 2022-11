சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் மன்னர்கள் கட்டியது..அரசுக்கு தீட்சிதர்கள் கணக்கு தர வேண்டும் - சேகர்பாபு

News

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: நடராஜர் கோயில் நிலம் அரசுக்கு சொந்தமான இடம் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார். அரசுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டியது தீட்சிதர்களின் கடமை. தவறு எங்கு நடந்தாலும் அதை தட்டி கேட்கின்ற, சுட்டிகாட்டுகின்ற உரிமை இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்கு உள்ளது என்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் பள்ளியில் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் ஒன்றும் தீட்சிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல, நம்மை ஆண்ட மன்னர்களால், முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

திருக்கோயில் வருமானம் குறித்து கணக்கு கேட்கும் போது பதில் சொல்வது தீட்சிதர்களின் கடமை. கோயிலின் உள்ளே மானாவாரியாக இஷ்டத்துக்கு கட்டடங்களை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Chidambaram Natarajar temple land belongs to the government, Hindu religious endowment minister Shekhar Babu has said. It is the duty of Dikshi to cooperate with the government. Minister Shekharbabu has also said that the Hindu Charities Department has the right to point out any wrongdoing.