சபாஷ்! கேலி, கிண்டல்களை உடைத்தெறிந்த பார்வையற்ற பெண்! சிபிஎஸ்இ தேர்வில் முதலிடம்! சாதித்த கேரள மாணவி

Cochin

oi-Vigneshkumar

கொச்சி: கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கண் பார்வையற்ற மாணவி, அனைவருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் +2 தேர்வில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் நீண்ட தாமதத்திற்குப் பின்னர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. சிபிஎஸ்இ-யின் 10 மற்றும் +2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் ஒன்றாகவே வெளியிடப்பட்டது.

இந்தத் தேர்வில் சோதனைகளை உடைத்தெறிந்து பல மாணவ - மாணவிகள் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளனர். அப்படித்தான் கேரளாவில் ஹன்னா ஆலிஸ் சைமன் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.

English summary

Kerala girl Hannah Alice Simon secured the first rank in class 12 Board examinations in the disabled category: (சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் எடுத்த கண் பார்வையற்ற மாணவி) Kerala girl Hannah Alice Simon who lost her eyesight is now a topper in class 12 exam.