பென்டிரைவில் இருந்த 100+ அதிர்ச்சி வீடியோக்கள்.. ஷாக் ஆன போலீஸ்! விசாரணையில் வெளிவந்த பரபர தகவல்கள்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தில் சந்தேகிக்கப்பட்ட ஒருவரின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கிடைத்த பென் டிரைவில் 100க்கும் மேற்பட்ட அதிர்ச்சிகரமான வீடியோக்கள் இருந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் அருகே நடைபெற்ற சிலிண்டர் வெடிப்புச் சம்பவத்தில், பயங்கரவாத தொடர்புகள் இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ஏற்கனவே என்.ஐ.ஏ.வால் விசாரிக்கப்பட்டவர்களின் வீடுகளில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அங்கு கிடைத்த ஆதாரங்கள் பற்றி வெளியாகி இருக்கும் பல்வேறு தகவல்கள் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. ஒரு பென் டிரைவில் 100க்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாத இயக்கங்கள் சார்ந்த வீடியோக்கள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

English summary

More than 100 shocking videos were found on a pen drive found during a raid at the home of a suspect in the Coimbatore cylinder blast incident, it has been revealed.