வேற லெவலில் 37 தமிழக கிராமப் பஞ்சாயத்துகள்! கேரள கிராமம் தான் ரோல் மாடல்! மாற்றி யோசித்த தலைவர்கள்!

Coimbatore

oi-Arsath Kan

கோவை: கேரள மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை முன் மாதிரியாக கொண்டு தமிழகத்தில் 37 கிராமப் பஞ்சாயத்துக்களில் சூரிய சக்தி மூலம் மின்சார உற்பத்தி செய்வற்கான நடைமுறைகள் விரைவில் தொடங்கவுள்ளன.

மின் கட்டணம் உயர்வு, மின் தடை என எந்தவித இடையூறும், கவலையும் இல்லாமல் விவசாயிகளும், கிராம மக்களும் நிம்மதி கொள்ளும் வகையில் இந்த திட்டம் தமிழக கிராமப் பஞ்சாயத்துக்களில் விரைவில் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.

இது தொடர்பான முழு விவரத்தை பார்க்கலாம்.

English summary

Adopt a village in the state of Kerala as a model, 37 Grama Panchayats in Tamil Nadu will soon start the process of solar power generating