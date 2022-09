அலர்ட்! பொங்கிப் பெருகிய பவானியாறு! ஆர்பரித்துச் செல்லும் வெள்ளம்! மக்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு!

Coimbatore

oi-Mohan S

கோவை: கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் பில்லூர் அணை நிரம்பியதையடுத்து, 4 மதகுகளின் வழியாக உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. அணையில் இருந்து 7 ஆயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால், கரையோரை மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தின் காரமடை வனப்பகுதியில் பில்லூர் அணை அமைந்துள்ளது. இந்த அணையில் தேக்கப்படும் தண்ணீர், கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட மக்களின் முக்கிய குடிநீராதாரமாக திகழ்கிறது. பில்லூர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 100 அடியாகும்.

இந்நிலையில், மேற்கு தொடர்ச்சி அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

7 thousand cusecs of water is released from the Mettupalayam Pilloor Dam, a flood warning has been issued to the people along the banks.