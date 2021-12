கோவையில் வீட்டிலேயே பிரசவம்.. உயிரிழந்த குழந்தை.. தாய் மீது வழக்குப்பதிவு

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் தனக்கு தானே பிரசவம் பார்த்தால் பிறந்த ஆண் குழந்தை இறந்தது. இதுதொடர்பாக குழந்தையின் தாயான புண்ணியவதி என்ற பெண்ணின் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை உப்புக்கார வீதி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார். நகைப் பட்டறையில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும் புண்ணியவதி என்பவருக்கும் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றது. தம்பதியினருக்கு ஏற்கெனவே மூன்று குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், புண்ணியவதி மீண்டும் கர்ப்பமடைந்தார்.

4வது குழந்தை என்பதால் மருத்துவமனைக்குச் சென்றால் மருத்துவர்கள் திட்டுவதோடு குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யவும் அறிவுறுத்துவார்கள் என்பதால் மனவருத்தத்துடன் இருந்து வந்துள்ளார் புண்ணியவதி. இதையடுத்து மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்க முடிவு செய்துள்ளனர். இந்நிலையில் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த அவருக்கு திடீரென பிரசவவலி ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In Coimbatore, a baby boy died when a woman gave birth to herself without going to the hospital. Police have registered a case woman who gave homebirth,