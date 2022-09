பரம்பிக்குளம் அணை உடைந்தது வேதனையாக உள்ளது.. போர்க்கால நடவடிக்கை உறுதி: துரைமுருகன்

Coimbatore

oi-Mohan S

கோவை: பொள்ளாச்சி பரம்பிக்குளம் அணையின் மதகு உடைந்து பாசன நீர் வீணாகுவது வேதனை அளிப்பதாகவும், போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் உள்ள அணைகளின் பாதுகாப்பு தன்மை குறித்தும் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பொள்ளாச்சி பரம்பிக்குளம் ஆழியார் பாசன திட்டத்தின் கீழ் உள்ள முக்கிய அணையாக பரம்பிக்குளம் அணை உள்ளது. 72 அடி உயரம் கொண்ட இந்த அணை, கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த இந்த அணையில் இருந்து காண்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம் கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள நான்கரை லட்சம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன் அடைகின்றன. மேலும், ஆழியார் புதிய ஆயகட்டு பாசன நிலங்கள் மற்றும் கேரள மாநில எல்லையோர மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இந்த அணை விளங்குகிறது.

English summary

Minister Durai Murugan said that the sluice that broke in Parambikulam dam will be repaired on wartime basis. He also mentioned that action will be taken regarding the safety of all dams.