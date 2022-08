திமுகவுல சேரப்போறீங்களா? - போன் போட்ட நிர்வாகிகள்.. பரவிய தகவலால் பதறிப்போன வேலுமணி ஆதரவாளர்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் முன்னிலையில், தான் திமுகவில் இணையப்போவதாக வெளியான தகவல் உண்மை இல்லை என பதறிப்போய் மறுத்துள்ளார் அதிமுக எம்.எல்.ஏ அமுல் கந்தசாமி.

பொள்ளாச்சி அருகே நேற்று நடந்த திமுக பொதுக்கூட்டத்தில், அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ஆறுகுட்டி, தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தினகரன் ஆகியோர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் வால்பாறை அதிமுக எம்.எல்.ஏ அமுல் கந்தசாமி, தி.மு.கவில் இணையப்போவதாகவும் தகவல்கள் பரவின.

இந்தத் தகவலை உறுதியாக மறுத்துள்ளார் அமுல் கந்தசாமி. வால்பாறை தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏவும், எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு நெருக்கமானவருமான அமுல் கந்தசாமி, கடைசி வரை அதிமுக தான் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Valparai ADMK MLA Amul Kandhasamy has strongly denied the information that he going to join dmk. He said that he will remain in ADMK till the end.