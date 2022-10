எடப்பாடியின் “ஐடியா”.. கோவையில் பட்டிமன்றம் நடத்தும் அதிமுக - தலைப்பு தெரியுமா? அங்கதான் "டுவிஸ்ட்”

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது அம்மா சார்பில் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன் நடுவராக இருக்கும் பட்டிமன்றம் நடைபெற இருப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவித்துள்ளார்.

ஜூன் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவி பறிபோனது.

ஆனால், 2 வாரம் முன் எடப்பாடி பழனிசாமி அமர்வு தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற இருவர் அமர்வு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தது. இதனால் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் ஆகியுள்ளார்.

English summary

Former AIADMK Minister SP Velumani has announced that on behalf of the ADMK's official daily Namathu Amma, a debate event will be held on October 9 with former Minister Vaikachelvan as the moderator.