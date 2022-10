கடவுளான ட்ரைவர்! வெறும் 68 நிமிஷம் தான்! கோத்தகிரி டூ கோவை! பச்சிளம் குழந்தையுடன் பறந்த ஆம்புலன்ஸ்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : ஒரு உயிரைக் காக்கும் மருத்துவர்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவர்களோ அவர்களைப் போலவே போற்றப்பட வேண்டிய , மதிக்கப்பட வேண்டியர்வர்கள் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள். பரிதவிக்கும் உயிரைக் காக்க தங்கள் உயிரை துச்சமென மதித்து வாகனம் இயக்கும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்களால் காப்பற்றப்பட்ட உயிர்கள் ஏராளம். அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் கோவையில் நடந்திருக்கிறது.

கோத்தகிரியில் இருந்து கோவைக்கு 68 நிமிடத்தில் பயணம் செய்ய முடியுமா? முடியும் என நிரூபித்து பிறந்து இரண்டு நாட்களே ஆன குழந்தையை மேல் சிகிச்சைக்காக புயல் வேகத்தில் கோவை தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

கோத்தகிரி தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தாந்தநாடு பகுதியை சேர்ந்த டெண்யா - பவித்ரன் தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததுள்ளது. இந்த குழந்தைக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

Can you travel from Kotagiri to Coimbatore in 68 minutes? Appreciation is pouring in for the ambulance driver who proved that it is possible and rushed the two-day-old baby to a private hospital in Coimbatore for further treatment.