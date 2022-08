கோவையில் மாமியார் பெயரில் சொத்துகுவிப்பு..பதிவாளர் மீது லஞ்சஒழிப்புத்துறை வழக்கு..அதிமுகவுக்கு செக்?

Coimbatore

கோவை: மாமியார் மற்றும் மனைவியின் சகோதரி பெயரில் சொத்து குவித்த பத்திரப்பதிவுத்துறை அதிகாரி மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இவர் அதிமுக முக்கிய புள்ளிகளுக்கு நெருக்கமானவர் என்பதால் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தில் பத்திரப் பதிவுத்துறையில் 19 ஆண்டுகளாக பணியாற்றியவர் செல்வக்குமார். சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவர், கடைசியாக கோவை மாவட்ட பதிவாளராக பணியாற்றியுள்ளார். தற்போது துறை ரீதியான புகார்கள், குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

செல்வகுமாருக்கு முகில் என்ற மனைவி இருக்கிறார். முகிலின் சகோதரியான தென்றல், காரைக்குடியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களின் தாய் பாண்டியம்மாள் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்.

( கோவையில் சொத்துகுவிப்பில் ஈடுபட்ட பத்திரப்பதிவுத்துறை பதிவாளர் மீது வழக்குப்பதிவு ) Anti-corruption police have registered a case against a deed registration officer who accumulated assets in the name of his mother-in-law and wife's sister.