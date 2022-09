என்ன *** சனாதனம்? ஆ.ராசாவுக்கு பகிரங்க மிரட்டல்! உத்தம ராமசாமிக்கு எதிராக வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : இந்துக்கள் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ ராசாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசிய பாஜக மாவட்ட தலைவர் உத்தம ராமசாமி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான இந்துக்கள் குறித்து மிகவும் அவதூறாகப் பேசியதாக புகார் எழுதுள்ளது. ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு தமிழக பாஜக, இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகள், கட்சிகள் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. குறிப்பாக கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வலுத்து வரும் நிலையில், கடையடைப்பு, உருவ பொம்மை எரிப்பு போன்ற போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

‛விபச்சாரியின் மகன் சூத்திரன்..’ ஆ ராசாவுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு.. எச் ராஜா பரபர தகவல்

English summary

BJP District President Uttama Ramasamy, who had spoken threateningly against DMK Member of Parliament A Rasa for defaming Hindus, has been arrested and a case has been registered against him under the Prevention of Atrocities Act.