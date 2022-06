கோவில்களை இடிப்பதுதான் திராவிட மாடலா? மோடிதான் தமிழர்களின் நண்பன்.. அண்ணாமலையை பாராட்டிய பாஜக தலைவர்

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவில்களை இடிப்பது தான் திராவிட மாடலா என இன்று கோவை வந்த பா.ஜ.க தமிழக பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திமுக அராஜக செயலில் ஈடுபடுகிறது. அதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லும் தைரியம் பாஜகவிற்கு உள்ளது. இதை அண்ணாமலை தலைமையிலான தமிழக பாஜக சிறப்பாக செய்து வருகிறது என சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

ஊழல் இல்லாத ஆட்சியாக பாஜக உள்ளது என்றும் இதுவே நாட்டின் பெருமையை உலக அளவில் எடுத்துச் சென்றுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP leader Sudhakar Reddy asks that Is the demolition of temples a Dravidian model. He also said that the BJP has the courage to tell the people about the anarchic actions of DMK government.