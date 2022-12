சீரியசா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது! ஏங்க கம்முனு இருங்க.. பொசுக்குனு கோபப்பட்ட அண்ணாமலை! என்னாச்சு?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : ரபேல் வாட்ச் விவகாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, திடீரென தொண்டர்களை பார்த்து கம்முனு இருங்க என கோபப்பட்டார். என்ன ஆனது? ஏன் அப்படி பேசினார்?

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் வாட்ச் பிரச்சினை தான் தமிழகத்தின் ஹாட் டாஃபிக். 4 ஆட்டுக்குட்டிகள் மட்டுமே தனது சொத்து எனக் கூறும் அண்ணாமலை, ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரத்தை வாங்கியது எப்படி? என திமுகவினர் கேள்வி கணைகளை தொடுத்து வருகின்றனர்.

ரபேஃல் விமானங்களை இந்தியா ஆர்டர் செய்தபோது, அந்த விமானத்தின் பாகங்களை வைத்து 500 வாட்ச்கள் செய்யப்பட்டன. அது ஒரு கலெக்டட் எடிஷன், ஸ்பெஷல் எடிஷன். இந்த வாட்சோட பெயரே, ரபேஃல் ஸ்பெஷல் எடிஷன் என அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்திருந்தார்.

நான் சாமானியன்.. என்கிட்ட வாட்ச் பில் கேட்குறாங்க! திமுகவினர் சொத்து விவரத்தை வெளியிடபோறேன்-அண்ணாமலை

English summary

BJP state president Annamalai, who was talking to the media regarding the Rafale watch issue, suddenly got angry at the volunteers and asked them to keep calm. What happened? Why did he talk like that?