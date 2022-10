ஆ.ராசாவை கண்டித்து திடீரென திரண்ட பாஜக மகளிர் அணி.. கோவையில் ஆர்ப்பாட்டம்

Coimbatore

கோவை: ஆ ராசாவை கண்டித்து கோவை காளப்பட்டி பகுதியில் பாஜக மகளிர் அணியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது இந்துக்கள் ஓட்டு தேவையில்லை என்றால் எம்பி பதவியை இருந்து ராஜினாமா செய்யுங்கள் என்று கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நீலகிரி தொகுதி எம்.பி.யாகவும், தி.மு.க.வின் துணை பொதுச்செயலாளராகவும் இருப்பவர் ஆ ராசா. அவ்வப்போது இவரது பேச்சுக்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது.

சில மாதங்களுக்கு முன் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையிலேயே, ''அண்ணா வழியில் முதல்வர் பயணிக்கிறார். எங்களை பெரியார் வழிக்குத் தள்ளாதீர்கள். தனிநாடு கேட்க எங்களைத் தூண்ட வேண்டாம். மாநில சுயாட்சி தாருங்கள்'' என்று பேசியிருந்தார்.

BJP women's team protested in Kalapatti area of Coimbatore condemning Andimuthu Raja. At that time Hindus raised slogans saying that if they do not need votes, resign from the post of MP.