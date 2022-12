6 மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க கோரிக்கை.. கருணாநிதியின் கனவைத் தொடரும் ஸ்டாலின்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : மருத்துவக் கல்லூரி இல்லாத 6 மாவட்டங்களில் மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் என்பதே முதலமைச்சரின் இலக்கு என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கருணாநிதி ஆட்சிக் காலத்தில் மாவட்டந்தோறும் மருத்துவக் கல்லூரி என்பதை அரசின் கொள்கை முடிவாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதனை தற்போதைய திமுக அரசும் பின்பற்றுகிறது.

English summary

Minister Ma.Subramanian has said that Chief Minister Stalin has requested the central government to set up medical colleges in six districts where there are no medical colleges.