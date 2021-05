கோவையை புறக்கணிக்கவில்லை.. நேரில் வந்து பார்த்துவிட்டு பேசுங்கள்.. ஸ்டாலின் பொளேர் பேச்சு

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் கோயமுத்தூர் புறக்கணிப்படுவதாக பேசுபவர்கள் நேரடியாக வந்து நாங்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் கட்டமைப்பை பார்த்த பின்பு பேச வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டலங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து இன்று கோவை சென்ற முக ஸ்டாலின், கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

பெரும் வரவேற்பு.. கோவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விசிட்.. உலக அளவில் டிரெண்ட் ஆன #WeStandWithStalin!

கோவை இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனையில் பிபிஇ உடையணிந்து கொரோனா நோயாளிகளின் வார்டில் சென்று அவர்களிடம் கனிவுடன் பேசி, நலம் விசாரித்தார். அத்துடன் அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், மற்றும் ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin said that those who say that govt is neglecting the corona stop works in Coimbatore should come directly and talk after seeing the structure we have created.