கோவை சம்பவம்..மரணத்திற்கு தயார்..மனைவி குழந்தைகளுடன் ஊர் சுற்றிய முபின்..அந்த நாள் நடந்தது என்ன?

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கார் வெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்வதற்கு முன்பாக முபின் தனது மனைவி குழந்தைகளுடன் சந்தோசமாக ஊர் சுற்றியுள்ளார். எப்போதுமே அமைதியாக இருக்கும் முபின் வழக்கத்திற்கு மாறாக குடும்பத்தினர் எல்லோரிடமும் கலகலப்பாக பேசியதாகவும் என்ஐஏ நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கோவை கோட்டை மேடு ஈஸ்வரன் கோவில் பகுதியில் நிகழ்ந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் காரை ஓட்டி வந்த ஜமேசா முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். என்ஐஏ காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கார் வெடித்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த முபின் ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்பில் இருந்தது என்ஐஏ விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மனைவி குழந்தைகளுக்குக் கூட தெரியாமல் வீட்டில் இருந்த பெட்டிகளில் வெடி பொருட்களை சேகரித்து வைத்திருந்தது முபினின் மனைவியிடம் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கோவை சம்பவம்..அந்த 4 பெட்டிகள்..பழைய துணி என்று மனைவியை நம்ப வைத்த முபின்..ஸ்லீப்பர் செல்

English summary

Coimbatore car blast Jameesha Mubin was happily walking around the town with his wife and children before the car explosion. The investigation conducted by the NIA has revealed that Mubin, who is always quiet, was unusually chatty with everyone in the family.